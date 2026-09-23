Суд продлил арест обвиняемым в нападении на учёного Зезина на Урале
Ниита Зезин. Обложка © VK / ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил Александра Реверука и Аркадия Вагнера в СИЗО до 27 ноября. О продлении меры пресечения обвиняемым по делу о нападении на директора УрФАНИЦ УрО РАН Никиту Зезина сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайства следователя и продлил меру пресечения Александру Реверуку и Аркадию Вагнеру. <…> Суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 27 ноября», — говорится в сообщении.
Обоим мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом с применением насилия, по части 2 статьи 213 УК РФ.
Напомним, в июле в Екатеринбурге произошёл конфликт. Реверук и Вагнер избили учёного Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина за то, что те сделали замечание их детям, катавшимся на квадроциклах по посевным полям. 67-летнего научного сотрудника госпитализировали с травмами. Он умер в больнице от болезни сердца. В конце июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил обоих фигурантов под стражу. Уголовные дела в отношении мужчин впоследствии объединили в одно производство.
Главные криминальные истории, судебные процессы и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.