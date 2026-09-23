Суд продлил арест обвиняемым в нападении на учёного Зезина на Урале

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил Александра Реверука и Аркадия Вагнера в СИЗО до 27 ноября. О продлении меры пресечения обвиняемым по делу о нападении на директора УрФАНИЦ УрО РАН Никиту Зезина сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, в июле в Екатеринбурге произошёл конфликт. Реверук и Вагнер избили учёного Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина за то, что те сделали замечание их детям, катавшимся на квадроциклах по посевным полям. 67-летнего научного сотрудника госпитализировали с травмами. Он умер в больнице от болезни сердца. В конце июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил обоих фигурантов под стражу. Уголовные дела в отношении мужчин впоследствии объединили в одно производство.