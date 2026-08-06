Учёный Зезин перед смертью очень переживал из-за обвинений в похищении детей

Доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин перед смертью тяжело переживал конфликт, развернувшийся вокруг него. Подробности ситуации раскрыл спецкор KP.ru Владимир Ворсобин.

Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра несколько часов провёл в отделении полиции, пытаясь подать заявление на избивших его мужчин. Однако вскоре узнал, что уголовное дело возбудили уже против него самого — по обвинению в похищении детей.

Встревоженный профессор связался с депутатом заксобрания Вячеславом Венгером. Он жаловался, что его обращение об избиении игнорируют, а сотруднице, принявшей заявление, угрожают увольнением.

Вскоре состояние учёного ухудшилось. Его госпитализировали с подозрением на бронхит, но в тот же день он скончался. Знакомые доктора наук считают, что именно сильный стресс из-за конфликта мог стать причиной резкого ухудшения здоровья.

Напомним, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался через девять дней после нападения, которое произошло 13 июля, когда он вместе с заместителем сделал замечание детям, катавшимся на квадроциклах по опытным полям и портившим посевы. К институту приехали несколько машин, один из мужчин избил учёного, и от полученных травм он умер в больнице.