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6 августа, 09:59

Учёный Зезин перед смертью очень переживал из-за обвинений в похищении детей

Обложка © VK / ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Обложка © VK / ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин перед смертью тяжело переживал конфликт, развернувшийся вокруг него. Подробности ситуации раскрыл спецкор KP.ru Владимир Ворсобин.

Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра несколько часов провёл в отделении полиции, пытаясь подать заявление на избивших его мужчин. Однако вскоре узнал, что уголовное дело возбудили уже против него самого — по обвинению в похищении детей.

Встревоженный профессор связался с депутатом заксобрания Вячеславом Венгером. Он жаловался, что его обращение об избиении игнорируют, а сотруднице, принявшей заявление, угрожают увольнением.

Вскоре состояние учёного ухудшилось. Его госпитализировали с подозрением на бронхит, но в тот же день он скончался. Знакомые доктора наук считают, что именно сильный стресс из-за конфликта мог стать причиной резкого ухудшения здоровья.

Ставшие причиной убийства учёного Зезина детские покатушки нанесли полю ущерб на 130 тысяч
Ставшие причиной убийства учёного Зезина детские покатушки нанесли полю ущерб на 130 тысяч

Напомним, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался через девять дней после нападения, которое произошло 13 июля, когда он вместе с заместителем сделал замечание детям, катавшимся на квадроциклах по опытным полям и портившим посевы. К институту приехали несколько машин, один из мужчин избил учёного, и от полученных травм он умер в больнице.

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Юрий Лысенко
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