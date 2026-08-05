Ставшие причиной убийства учёного Зезина детские покатушки нанесли полю ущерб на 130 тысяч

Опытное поле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН оказалось повреждено после заезда детей на квадроциклах. По предварительной оценке, нанесённый ущерб составил около 130 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник юридического отдела учреждения Леонид Савин.

В научном центре уточнили, что под колёсами техники оказались опытные посевы гороха. Сейчас руководство решает, обращаться ли в суд с иском о возмещении причинённого ущерба.

«Да, была [повреждена часть посевов]. Вопрос [о подаче иска] пока решается. На сумму примерно 130 тыс. рублей», — сообщил Савин ТАСС.

Опытные поля используются для проведения аграрных исследований и испытаний различных культур, поэтому их повреждение может сказаться не только на урожае, но и на ходе научных работ. Окончательное решение о дальнейших юридических действиях будет принято после оценки всех обстоятельств происшествия.

Ранее директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался после нападения. По данным следствия, 13 июля он вместе с заместителем сделал замечание детям, катавшимся на квадроциклах по опытным полям и повреждавшим посевы. После просьбы забрать несовершеннолетних к институту приехали несколько автомобилей, и один из мужчин избил учёного. Спустя девять дней Зезин умер в больнице от полученных травм.