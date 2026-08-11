По делу об избиении учёного Зезина не признали новых потерпевших

Единственным потерпевшим по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина остался сам учёный. Об этом сообщили на заседании Свердловского областного суда, передаёт ТАСС.

После смерти Зезина другого человека потерпевшим по делу не признали. Соответствующую информацию следователь передала суду дополнительно.

На заседании рассматривалась апелляционная жалоба на арест обвиняемого Аркадия Вагнера. Суд отклонил её, оставив мужчину в СИЗО.

Вместе с Вагнером по делу проходит Александр Реверук. Уголовные дела обоих фигурантов объединили в одно производство. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом группой лиц.

Напомним, Вагнера арестовали до 28 сентября. Как сообщал Life.ru, конфликт произошёл после того, как Зезин обнаружил на опытных полях детей, катавшихся на квадроциклах и повредивших посевы. Учёный скончался в больнице через девять дней после нападения.