Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 12:32

Дело Невзорова* и его жены о финансировании экстремизма поступило в суд

Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / lydianevzorova

Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / lydianevzorova

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой**. По делу назначено предварительное слушание, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Невзорову* вменяют два эпизода уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности. Его супругу обвиняют только по статье о финансировании экстремистской деятельности.

По версии следствия, не позднее 20 февраля 2025 года супруги разместили в мессенджере ссылку с реквизитами для перевода денег на подконтрольные им счета. Следствие считает, что сбор предназначался в том числе для обеспечения деятельности экстремистского объединения, участниками которого признаны сами супруги. Деятельность этого объединения запретил Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 2 июля 2024 года.

К шести годам приговорили историка-блогера Сюткина* по делу о фейках о ВС РФ
К шести годам приговорили историка-блогера Сюткина* по делу о фейках о ВС РФ

В августе Приморский районный суд заочно заключил обоих супругов под стражу. Для каждого двухмесячный срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны. В феврале 2023 года Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии по другому уголовному делу — о распространении ложной информации о Вооружённых силах России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Признан иностранным агентом, включён в перечень террористов и экстремистов, признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Включена в перечень террористов и экстремистов, признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar