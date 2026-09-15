Дело Невзорова* и его жены о финансировании экстремизма поступило в суд

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой**. По делу назначено предварительное слушание, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Невзорову* вменяют два эпизода уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности. Его супругу обвиняют только по статье о финансировании экстремистской деятельности.

По версии следствия, не позднее 20 февраля 2025 года супруги разместили в мессенджере ссылку с реквизитами для перевода денег на подконтрольные им счета. Следствие считает, что сбор предназначался в том числе для обеспечения деятельности экстремистского объединения, участниками которого признаны сами супруги. Деятельность этого объединения запретил Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 2 июля 2024 года.

В августе Приморский районный суд заочно заключил обоих супругов под стражу. Для каждого двухмесячный срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны. В феврале 2023 года Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии по другому уголовному делу — о распространении ложной информации о Вооружённых силах России.

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