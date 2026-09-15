К шести годам приговорили историка-блогера Сюткина* по делу о фейках о ВС РФ

Зюзинский суд Москвы приговорил историка русской кухни, писателя и телеведущего Павла Сюткина* к шести годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщила его адвокат Евгения Григорьева.

Государственное обвинение просило назначить Сюткину* более суровое наказание — восемь лет лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. Сюткина* задержали 8 октября 2025 года, а на следующий день суд отправил его в СИЗО. 17 октября его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сюткин* — кандидат исторических наук, автор книг о русской и советской кухне, ранее работал на телевидении и радио.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре политологу Марии Снеговой* по делу о фейках об Армии России. Её заочно приговорили к семи годам колонии общего режима за публикацию недостоверных сведений о российских военнослужащих.

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