Блогеру Ремесло вручили обвинительное заключение по делу о фейках о ВС РФ

Блогеру Илье Ремесло вручили обвинительное заключение по уголовному делу о распространении фейков об Армии России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. По словам защитника, материалы уже находятся в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

«Ремесло действительно вручили обвинительное заключение, дело находится в Приморском райсуде», — сообщил Бадамшин.

Ремесло обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти. Ранее расследование по делу было завершено, после чего материалы направили в прокуратуру и затем в суд.

Сам блогер вину не признаёт. Его арест продлён до 10 октября.

История с уголовным делом Ильи Ремесло началась летом. В июле блогера задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о российской армии, после чего его доставили в Москву для проведения следственных действий. Life.ru рассказывал о задержании Ремесло и предъявлении ему обвинения.