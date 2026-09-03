Блогеру Ремесло продлили арест по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы продлил арест блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении фейков о ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Срок содержания под стражей продлили на 24 дня — до 10 октября.

Следствие завершило расследование уголовного дела, а обвинительное заключение сейчас находится на утверждении у прокурора.

Представитель следствия просил провести заседание в закрытом режиме, сославшись на возможное раскрытие тайны следствия и медицинских документов. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Защита заявила, что после завершения расследования Ремесло не сможет повлиять на ход дела или скрыться. Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что блогер не имеет возможности избежать разбирательства и указал на его связи с Россией.

Сам Ремесло заявил в суде, что считает своё содержание под стражей чрезмерной мерой. По словам блогера, речь идёт о ненасильственном преступлении, а арест якобы используется для давления на него.

История с уголовным делом Ильи Ремесло началась летом. В июле блогера задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о российской армии, после чего его доставили в Москву для проведения следственных действий. Life.ru рассказывал о задержании Ремесло и предъявлении ему обвинения.