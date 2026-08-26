Мосгорсуд признал законным арест блогера Ремесло по делу о фейках об Армии РФ

Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Ильи Ремесло. Фигурант дела о дискредитации ВС РФ останется под арестом, так как апелляционная жалоба защиты была отклонена.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в суде.

Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в закрытом судебном заседании. Напомним, 17 июля Басманный районный суд постановил заключить блогера Ремесло под стражу в связи с возбуждением уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Сторона защиты оспорила данную меру пресечения. Обвиняемый свою причастность к инкриминируемому деянию отрицает.