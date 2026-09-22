Дело против 13-летнего школьника, ранившего одноклассника ножом, прекратили

Уголовное дело в отношении 13-летнего школьника, который в феврале ранил ножом одноклассника в школе № 1 города Александровска Пермского края, прекращено. Причиной стало то, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности, сообщили в Следственном комитете России.

Дело в отношении 13-летнего подростка прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда он помещён в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

По версии следствия, подросток нанёс однокласснику ножевые ранения в шею и тело. Пострадавшего сначала госпитализировали, а затем бортом санавиации доставили в Пермь.

В ходе расследования следователи вышли на 16-летнюю жительницу Пскова. По версии СК, девушка познакомилась с подростком в Telegram и давала ему советы, рекомендации и указания по совершению нападения на сверстников. Следствие считает, что 13-летний школьник действовал под её влиянием.

Девушку задержали в Пскове и заключили под стражу. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, из хулиганских побуждений. Это уголовное дело уже направлено в суд.

В ходе расследования следователи провели 12 судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую, лингвистическую и компьютерно-техническую, а также допросили более 80 свидетелей.

Нападение произошло утром 19 февраля. В школе №1 Александровска ученик 7-го класса ранил ножом сверстника, состояние пострадавшего оценили как тяжёлое. Ребёнка эвакуировали в больницу Березников. Из Перми вылетела санавиация с анестезиологами и торакальным хирургом. В больнице мальчик провёл почти два месяца.