В Фокино мальчик напугал детей на площадке огромным ножом, им занялась полиция

В Фокино Приморского края полиция проверяет информацию о ребёнке, который пугал других детей на площадке предметом, похожим на нож. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, публикация появилась в социальных сетях. В ней сообщалось, что малолетний ребёнок бегал по детской площадке с предметом, конструктивно схожим с ножом, и пугал других детей.

В Фокино полиция проверяет сообщение о ребёнке с ножом на детской площадке. Видео © Telegram / HARDКОРЮШКА: Новости Приморья

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность ребёнка, его законных представителей, а также все обстоятельства и очевидцев произошедшего», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в гимназии Кушнаренковского района Башкирии девятиклассник во время конфликта на занятии нанёс однокласснику несколько ножевых ранений, предположительно из-за личной неприязни. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, его жизни ничто не угрожает.