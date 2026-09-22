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Регион
Опубликовано 22 сентября, 11:12

В Фокино мальчик напугал детей на площадке огромным ножом, им занялась полиция

В Приморье полиция проверяет сообщение о ребёнке с ножом на детской площадке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksB59

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksB59

В Фокино Приморского края полиция проверяет информацию о ребёнке, который пугал других детей на площадке предметом, похожим на нож. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, публикация появилась в социальных сетях. В ней сообщалось, что малолетний ребёнок бегал по детской площадке с предметом, конструктивно схожим с ножом, и пугал других детей.

В Фокино полиция проверяет сообщение о ребёнке с ножом на детской площадке. Видео © Telegram / HARDКОРЮШКА: Новости Приморья

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность ребёнка, его законных представителей, а также все обстоятельства и очевидцев произошедшего», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Анастасия Никонорова
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