Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 06:48

Один ребёнок погиб во время вооружённого нападения на школу в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aydngvn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aydngvn

Один ученик погиб, ещё четверо получили ранения в результате вооружённого нападения возле школы в турецком районе Тургутлу провинции Маниса. Об этом сообщает газета Sözcü.

Трагедия произошла утром 22 сентября возле Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза. После стрельбы к учебному заведению прибыли полицейские и медики, раненых доставили в больницы.

Подробности произошедшего пока устанавливаются. Правоохранители выясняют обстоятельства атаки и устанавливают личность стрелявшего.

Конфликт детей на юге Москвы перерос в стрельбу и массовую драку взрослых
Конфликт детей на юге Москвы перерос в стрельбу и массовую драку взрослых

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром на одну из турецких школ было совершено нападение. Находящийся рядом неизвестный начал стрелять по детям из ружья. Причина нападения пока неизвестна.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar