Один ребёнок погиб во время вооружённого нападения на школу в Турции
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Один ученик погиб, ещё четверо получили ранения в результате вооружённого нападения возле школы в турецком районе Тургутлу провинции Маниса. Об этом сообщает газета Sözcü.
Трагедия произошла утром 22 сентября возле Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза. После стрельбы к учебному заведению прибыли полицейские и медики, раненых доставили в больницы.
Подробности произошедшего пока устанавливаются. Правоохранители выясняют обстоятельства атаки и устанавливают личность стрелявшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром на одну из турецких школ было совершено нападение. Находящийся рядом неизвестный начал стрелять по детям из ружья. Причина нападения пока неизвестна.
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