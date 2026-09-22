Один ребёнок погиб во время вооружённого нападения на школу в Турции

Один ученик погиб, ещё четверо получили ранения в результате вооружённого нападения возле школы в турецком районе Тургутлу провинции Маниса. Об этом сообщает газета Sözcü.

Трагедия произошла утром 22 сентября возле Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза. После стрельбы к учебному заведению прибыли полицейские и медики, раненых доставили в больницы.

Подробности произошедшего пока устанавливаются. Правоохранители выясняют обстоятельства атаки и устанавливают личность стрелявшего.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром на одну из турецких школ было совершено нападение. Находящийся рядом неизвестный начал стрелять по детям из ружья. Причина нападения пока неизвестна.