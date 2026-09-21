Конфликт детей на юге Москвы перерос в стрельбу и массовую драку взрослых

Ссора между детьми во дворе дома на Каширском шоссе закончилась массовой потасовкой взрослых, стрельбой из травматического пистолета и тяжёлыми травмами одного из участников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Столичные полицейские задержали подозреваемых в избиении мужчины в Москве. Видео © MAX / Петровка, 38

По данным полиции, сначала в конфликт вмешалась мать одного из детей. Затем к разбирательству подключились отец второго ребёнка и его знакомые.

Во время драки 40-летний москвич, защищая супругу, достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов. После этого мужчину избили.

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы. Экспертиза квалифицировала причинённый его здоровью вред как тяжкий. Другие участники инцидента, по данным МВД, не пострадали.

Полицейские задержали троих подозреваемых — двух жителей Москвы 31 и 42 лет и 32-летнего жителя Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц. Суд отправил фигурантов под стражу.

На юге столицы и раньше происходили конфликты с применением травматического оружия. Весной Life.ru писал, как мужчина открыл стрельбу после спора из-за парковочного места. Другой похожий случай произошёл в торговом центре на Варшавском шоссе, где участник ссоры выстрелил оппоненту в лицо из травматического пистолета.