На юге Москвы мужчина открыл стрельбу из-за парковочного места

На юге Москвы около 14:00 на парковке торгового центра на 19-м километре МКАД произошёл конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, мужчины не поделили парковочное место. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне Life.ru рассказывал, как в Новороссийске полиция задержала 18-летнего водителя, подозреваемого в стрельбе из охолощённого пистолета во время прогулки по городу. Молодой человек арендовал кабриолет, снял с него номера и катался с друзьями, а на одной из улиц несколько раз выстрелил из оружия светозвуковыми патронами — инцидент попал на видео.