Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 15:48

На юге Москвы мужчина открыл стрельбу из-за парковочного места

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

На юге Москвы около 14:00 на парковке торгового центра на 19-м километре МКАД произошёл конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, мужчины не поделили парковочное место. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мужчина обстрелял соседей из пневматического пистолета в Татарстане

Накануне Life.ru рассказывал, как в Новороссийске полиция задержала 18-летнего водителя, подозреваемого в стрельбе из охолощённого пистолета во время прогулки по городу. Молодой человек арендовал кабриолет, снял с него номера и катался с друзьями, а на одной из улиц несколько раз выстрелил из оружия светозвуковыми патронами — инцидент попал на видео.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar