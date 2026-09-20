Убившие кролика треш-стримеры устроили поножовщину в прямом эфире

Один из участников компании треш-стримеров попал в больницу с ножевым ранением после драки, вспыхнувшей прямо во время эфира. По данным SHOT, конфликт начался, когда компания стала выяснять отношения после резонанса вокруг убийства кролика.

Словесная перепалка переросла в потасовку: один из мужчин начал избивать приятеля ногами, после чего девушка схватилась за нож и ранила его, утверждает канал. Пострадавшего увезла скорая. Медикам рассказали, что мужчина упал с лестницы.

Треш-стримеры после скандала с кроликом порезали друга на стриме. Фото © Telegram / SHOT

Накануне SHOT сообщал об этой же компании из-за гибели кролика во время стрима ради донатов. По версии канала, животное погибло после издевательств, а затем его закопали. После публикаций Екатерина Мизулина заявила о намерении направить материалы в МВД с просьбой провести проверку.

Канал утверждает, что в апреле стримеры издевались над кабаном, а в одном из предыдущих эфиров участника прижигали утюгом. Кроме того, во время трансляций, по данным источника, демонстрировалась нацистская символика.

Сейчас компания находится в Гатчине и периодически переезжает из региона в регион. По сведениям канала, стримами руководит блогер из подмосковного Клина, который забирает большую часть поступающих донатов.

Один из организаторов, 25-летний Артём, после разгоревшегося скандала удалил телеграм-каналы и часть материалов, утверждает SHOT. Позже он заявил, что ему «ничего не будет».

Ранее Life.ru рассказывал об изъятии животных у другого треш-блогера: в августе приставы вывезли из дома Олега Баласяна овец, двух коз, собаку и кота, а суд запретил ему заводить новых питомцев. До этого зоозащитники сообщали о роликах с издевательствами над животными.