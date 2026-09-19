В Петербурге треш-стримеры жестоко убили кролика в прямом эфире ради донатов

В Санкт-Петербурге требуют привлечь к ответственности двух треш-стримеров после эфира, во время которого, как утверждается, погиб кролик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Петербургские треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов. Видео © SHOT

По данным канала, участниками трансляции были 41-летний Егор С. и 25-летний Артём И. Утверждается, что животное специально принесли в квартиру для стрима, во время которого над ним издевались ради донатов зрителей.

Один из участников эфира впоследствии заявил, что кролик погиб, после чего животное закопали. Запись трансляции распространилась в социальных сетях.

После публикации кадров пользователи Сети потребовали проверить действия стримеров и решить вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. О реакции правоохранительных органов пока не сообщалось.

SHOT также утверждает, что это не первый эпизод с животными в трансляциях этих блогеров. Ранее в одном из эфиров появлялся щенок, с которым участники стрима обращались грубо. Что произошло с собакой впоследствии, неизвестно. Кроме того, один из треш-стримеров издевался над больными людьми и занимался пропагандой ЛГБТ*.

За жестокое обращение с животными при наличии предусмотренных законом обстоятельств в России установлена уголовная ответственность по статье 245 УК РФ. Правовую оценку конкретному случаю могут дать правоохранительные органы после проверки.

Ранее Life.ru сообщал, что приставы отобрали питомцев у подмосковного треш-блогера Олега Баласяна, издевавшегося над животными. Из его дома вывезли овец, двух коз, собаку и кота.

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