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Опубликовано 22 сентября, 06:20

Неизвестный открыл огонь возле лицея в Турции: ранены четыре школьника

Обложка © Yeni Şafak

Обложка © Yeni Şafak

Четыре школьника получили ранения при стрельбе возле лицея в провинции Маниса на западе Турции. Неизвестный открыл огонь из ружья рядом с учебным заведением, сообщает телеканал TGRT.

Инцидент произошёл в районе Тургутлу возле Профессионально-технического анатолийского лицея имени Ниязи Узмеза. Причина нападения пока неизвестна.

Видео © IHA

После сообщений о выстрелах к зданию прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили их в больницу. Территорию вокруг лицея оцепили. Правоохранители начали расследование и устанавливают личность стрелявшего.

О состоянии раненых школьников пока не сообщается. Также неизвестно, задержан ли подозреваемый. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе: 4 убиты, 20 ранены
В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе: 4 убиты, 20 ранены

В Турции ранее происходили вооружённые нападения и в учебных заведениях. Ранее при стрельбе в школе в Кахраманмараше погибли девять человек. А за день до этого в городе Сиверек провинции Шанлыурфа неизвестный с оружием атаковал учебное заведение. По сведениям местных СМИ, злоумышленник ранил 16 человек и взял заложников. Очевидцы говорят, что нападавшему около 17–18 лет.

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Андрей Бражников
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