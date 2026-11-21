Дело в нас? Космонавт объяснил, почему инопланетяне вряд ли захотят общаться с землянами
Космонавт Мисуркин объяснил, почему инопланетяне не выйдут на связь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Высокоразвитые внеземные цивилизации вряд ли захотят устанавливать контакт с человечеством, даже если обладают необходимыми технологиями. Причиной может стать разобщённость землян и неспособность безопасно распорядиться новыми знаниями. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин в беседе с ТАСС.
«Цивилизация, которая технически была бы в состоянии установить контакт с нами, вряд ли бы это сделала», — заявил космонавт.
По мнению Мисуркина, человечество пока не достигло уровня развития, необходимого для безопасного взаимодействия с более могущественными существами. Люди продолжают жить в отдельных государствах, между которыми существуют противоречия. В таких условиях доступ к неизвестным технологиям может лишь обострить существующие конфликты.
«Выйти на связь, чтобы что? Дать новую технологическую мощь и усложнить их взаимоотношения, пока они не консолидированы как единая цивилизация, а представляют собой разрозненные государства?» — задался вопросом космонавт.
Ранее Life.ru разбирался, почему человечество до сих пор не обнаружило внеземные цивилизации. Этот вопрос известен как парадокс Ферми. Среди возможных объяснений учёные рассматривают огромные космические расстояния, ограниченный срок существования цивилизаций и трудности обнаружения искусственных сигналов.