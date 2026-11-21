Высокоразвитые внеземные цивилизации вряд ли захотят устанавливать контакт с человечеством, даже если обладают необходимыми технологиями. Причиной может стать разобщённость землян и неспособность безопасно распорядиться новыми знаниями. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин в беседе с ТАСС.

«Цивилизация, которая технически была бы в состоянии установить контакт с нами, вряд ли бы это сделала», — заявил космонавт.

По мнению Мисуркина, человечество пока не достигло уровня развития, необходимого для безопасного взаимодействия с более могущественными существами. Люди продолжают жить в отдельных государствах, между которыми существуют противоречия. В таких условиях доступ к неизвестным технологиям может лишь обострить существующие конфликты.

«Выйти на связь, чтобы что? Дать новую технологическую мощь и усложнить их взаимоотношения, пока они не консолидированы как единая цивилизация, а представляют собой разрозненные государства?» — задался вопросом космонавт.