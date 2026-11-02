В Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ и полиции раскрыли схему незаконной легализации мигрантов, которые работали в местной автомастерской и жили прямо на территории предприятия. Фигурантом уголовного дела стал генеральный директор автосервиса, организовавший въезд в Россию шести своих соотечественников. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

















По данным следствия, предприниматель 1987 года рождения действовал не один. К организации незаконного пребывания иностранцев он привлёк сообщников, находившихся за пределами России. Преступная схема, как считают правоохранители, действовала не позднее 17 августа 2026 года.

Для шестерых приезжих подозреваемый организовал оформление деловых виз. Однако после прибытия в Россию иностранцев не поставили на миграционный учёт в установленном порядке. Вместо этого руководитель автомастерской устроил их на работу в собственную фирму.

Как полагают следователи, такая схема позволяла мигрантам оставаться вне надлежащего контроля государственных органов за их пребыванием и перемещением по стране. При этом иностранцы не только трудились в автосервисе, но и проживали на его территории.

Нарушения выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с региональным УМВД. Во время обысков силовики проверили документы работников предприятия и осмотрели помещения, в которых жили приезжие.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства деятельности предполагаемой преступной группы и личности её зарубежных участников. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о приговорах участникам другой схемы незаконной миграции на Сахалине. Шестеро фигурантов, среди которых были трое бывших сотрудников миграционного подразделения МВД, получили наказания от условных сроков до 11 лет лишения свободы. За взятки правоохранители помогали иностранцам продлевать пребывание в России, а другие участники группы организовывали фиктивную регистрацию. Общая сумма взяток составила 334 тысячи рублей.