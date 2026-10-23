На Сахалине участников схемы незаконной миграции осудили на сроки до 11 лет

Четверо участников организованной группы, помогавшей иностранцам незаконно оставаться в России, получили от шести до 11 лет лишения свободы на Сахалине. Ещё двоим назначили по шесть лет условно. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Среди осуждённых — трое бывших сотрудников управления по вопросам миграции областного УМВД. Как установил суд, за взятки они принимали от организатора группы документы иностранцев и ускоренно продлевали сроки их пребывания. Общая сумма вознаграждений составила 334 тысячи рублей.

Другие участники схемы предоставляли жильё для фиктивной регистрации мигрантов. Незаконный доход от этих действий составил не менее миллиона рублей. Деятельность группы выявили сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело рассмотрел Южно-Сахалинский городской суд. Приговор в отношении шести участников группы пока не вступил в законную силу.

Организатору схемы наказание назначили ранее — четыре года колонии общего режима. Женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Нижегородской области организатора преступной группы приговорили к трём годам и девяти месяцам колонии за незаконную легализацию более 300 иностранных граждан. В схему с фиктивной регистрацией мигрантов оказались вовлечены сотрудница МФЦ и десятки собственников квартир.