Мигрантам готовят новые правила: Медведев анонсировал реформу найма и предложил механизм легализации

В России разрабатывают новые правила организованного привлечения иностранных работников, а мигрантам с незначительными нарушениями могут предоставить возможность урегулировать свой правовой статус. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, уточнив, что подготовленный МВД проект нормативного акта почти готов и будет представлен через две недели.

По его словам, новая система должна обеспечить эффективный и контролируемый набор иностранной рабочей силы. При этом действующие механизмы борьбы с нелегальной миграцией необходимо применять так, чтобы они не мешали трудоустройству иностранцев, соблюдающих российские законы.

Отдельное внимание Медведев уделил реестру нарушителей миграционного законодательства. Он считает, что этот инструмент уже доказал свою эффективность, однако включать в него иностранцев следует взвешенно. В частности, необходимо предусмотреть механизм легализации правового статуса для тех, кто допустил незначительные нарушения.

Ещё одним направлением станет расширение цифрового контроля за мигрантами. Зампред Совбеза предложил распространить на другие регионы опыт Москвы и Московской области, где для миграционного учёта используется мобильное приложение «Амина».

Сервис позволяет иностранцам дистанционно сообщать о месте проживания, а МВД — получать сведения об их местонахождении. Эксперимент стартовал в сентябре 2025 года, а спустя год его распространили на дополнительные категории приезжих, в том числе прибывших в столичный регион на длительный срок не для работы.

Ранее Life.ru сообщал о запуске реестра контролируемых лиц на сайте МВД. В него вносят сведения об иностранцах, нарушивших правила пребывания в России. Проверить наличие человека в реестре можно через специальный сервис ведомства. С февраля 2025 года МВД также получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев в предусмотренных законом случаях.