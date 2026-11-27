Семь стран Евросоюза отказались от дальнейшего участия в консультациях по новому долгосрочному бюджету объединения, которые проходили в малых группах на саммите в Брюсселе. Участники группы, выступающей за сокращение расходов, сочли предложенный главой Евросовета Антониу Коштой формат бесперспективным. Об этом сообщает Politico.

В группу S7 входят Германия, Швеция, Нидерланды, Дания, Финляндия, Австрия и Бельгия. По данным издания, после нескольких часов обсуждений представители Дании, Швеции, Бельгии и Австрии покинули встречи в малых группах. Остальные участники объединения также решили не продолжать консультации в таком формате.

Дипломаты объяснили демарш опасениями, что Кошта пытается разделить страны и добиться от каждой отдельных уступок. Один из собеседников Politico заявил, что обсуждение «не было настоящей дискуссией». Австрийская сторона сообщила, что участники S7 провели две встречи и пришли к выводу, что дальнейшие консультации не приблизят их к соглашению.

Разногласия связаны с объёмом бюджета ЕС на 2028–2034 годы и распределением средств. Страны S7 выступают за сокращение расходов и ограничение национальных взносов. Другие государства, в том числе Италия и Испания, настаивают на сохранении финансирования сельского хозяйства и поддержки менее развитых регионов.

Изначально Еврокомиссия предложила бюджет примерно на €2 трлн. Перед саммитом Кошта представил вариант с сокращением этой суммы на €204 млрд, однако и он не устроил сторонников более жёсткой экономии. По данным Politico, глава Евросовета обсуждал с лидерами возможность дополнительных сокращений ещё на €220–230 млрд.

Из-за отсутствия прогресса Кошта отказался от планов продолжить саммит в пятницу. Переговоры о семилетнем бюджете планируется возобновить на встрече лидеров ЕС 17 декабря. До этого глава Евросовета намерен подготовить новое предложение.

Ранее Евросоюз выделил Украине рекордный транш почти на €8 млрд. Поддержка Киева также остаётся одним из вопросов, связанных с распределением европейских средств.