В бюджет Украины поступило почти 8 млрд евро от Евросоюза — крупнейший единовременный транш по программе Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По его словам, полученные средства необходимы для поддержания финансовой устойчивости и покрытия первоочередных государственных расходов в условиях продолжающегося конфликта.

С учётом нового платежа общая сумма финансирования Украины по программе Ukraine Facility с начала 2026 года достигла 13,57 млрд евро.

Перечисление средств стало возможным после выполнения Киевом более 20 мероприятий, предусмотренных согласованным с ЕС планом реформ. Корецкий подчеркнул, что украинские власти продолжат выполнять взятые обязательства и двигаться к европейской интеграции.

Премьер также поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, саму Еврокомиссию и государства Евросоюза за финансовую поддержку.