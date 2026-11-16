ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 млрд евро
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Совет Евросоюза 16 ноября согласовал выделение Украине крупнейшего единовременного транша в рамках программы Ukraine Facility. Киев получит почти 8 млрд евро на поддержку экономики, государственного управления и восстановление страны. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.
Из утверждённой суммы около 5 млрд евро поступят за счёт средств кредитной программы поддержки Украины на 2026 год. В Брюсселе подчеркнули, что прежде столь крупный разовый платёж по механизму Ukraine Facility не осуществлялся.
Решение принято после оценки выполнения украинскими властями более 20 условий, связанных с реформами. Они затрагивают судебную систему, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, управление государственной собственностью и энергетический сектор.
Ранее Life.ru сообщал, что 2 октября Еврокомиссия перечислила Украине восьмой транш по программе Ukraine Facility в размере 2,9 млрд евро. Около 800 млн евро из этой суммы были впервые предоставлены за счёт дополнительного механизма Ukraine Support Loan. После выплаты общий объём финансирования Киева по линии украинского плана реформ превысил 32 млрд евро.