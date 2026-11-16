Совет Евросоюза 16 ноября согласовал выделение Украине крупнейшего единовременного транша в рамках программы Ukraine Facility. Киев получит почти 8 млрд евро на поддержку экономики, государственного управления и восстановление страны. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

Из утверждённой суммы около 5 млрд евро поступят за счёт средств кредитной программы поддержки Украины на 2026 год. В Брюсселе подчеркнули, что прежде столь крупный разовый платёж по механизму Ukraine Facility не осуществлялся.

Решение принято после оценки выполнения украинскими властями более 20 условий, связанных с реформами. Они затрагивают судебную систему, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, управление государственной собственностью и энергетический сектор.