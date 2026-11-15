Макрон выступил против ограничения финансовой помощи Украине со стороны ЕС
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Французский президент Эмманюэль Макрон выступил против сокращения европейской финансовой помощи Украине, заявив, что такой шаг может вынудить Киев согласиться на невыгодные условия мира. Он назвал подобные призывы проявлением пораженческих настроений и предупредил, что ослабление Украины создаст угрозу для всей Европы. Свою позицию Макрон изложил в обращении, опубликованном в соцсети X.
«Скажу прямо: те, кто хочет ограничить средства Украины, по сути хотят принудить её к несправедливому миру, к её долговременной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Такой не может быть позиция Франции», — пишет Макрон.
Президент выделил два главных направления дальнейшей поддержки Киева. Первое — помочь стране пройти зимний период, сохранив финансирование и обеспечив защиту населения, электростанций и энергосетей. По словам французского лидера, последние контакты с американскими представителями якобы не показали готовности Кремля к переговорам.
Вторым направлением Макрон назвал подготовку условий для долгосрочного урегулирования. Он считает, что европейские страны должны участвовать в выработке мирного соглашения и гарантий безопасности для Украины. Глава Елисейского дворца также напомнил о декларации, которую на саммите Европейского политического сообщества поддержали 42 страны. Документ определяет принципы будущей системы безопасности Европы. Кроме того, французский президент указал на работу «Коалиции желающих», в рамках которой обсуждаются поддержка украинской армии и создание многонациональных сил.
Отдельное внимание Макрон уделил отношениям с Вашингтоном. По его мнению, Европе необходимо согласовать с США долгосрочные гарантии безопасности для континента. Украину он назвал важнейшим участником будущей европейской системы обороны наряду с НАТО.
Ранее дзюдоист и кандидат в президенты Франции Тедди Ринер счёл публичную поддержку французского лидера Эмманюэля Макрона неудачным сигналом для своей президентской кампании. Олимпийский чемпион по дзюдо назвал поздравления Макрона «поцелуем смерти» и подчеркнул, что решил участвовать в выборах 2027 года по собственной инициативе. Дзюдоист также отверг связь с какой-либо партией. Он заявил, что придерживается собственных убеждений и не нуждается в партийной принадлежности, чтобы участвовать в президентской гонке.