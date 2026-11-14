Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо разорвал флаг Евросоюза на акции протеста в Париже. Несколько сотен участников манифестации потребовали отставки Эммануэля Макрона, выхода страны из ЕС и прекращения военной помощи Украине, передаёт РИА «Новости».

Участники шествия выступали против политики французских властей, роста цен на топливо и продукты. Они скандировали лозунги с требованием прекратить финансирование Киева и направить эти средства на решение внутренних проблем республики. Также демонстранты выступили против возможной отправки французских военнослужащих на Украину.

Организатором акции стал Филиппо, который участвует в президентской кампании. Политик заявил, что Евросоюз стал символом подчинения Франции, после чего вместе с помощником разорвал синий флаг с жёлтыми звёздами и бросил его на землю.