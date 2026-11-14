Кандидат в президенты Франции порвал флаг ЕС во время протеста в Париже
Филиппо разорвал флаг ЕС на акции протеста против Макрона в Париже
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо разорвал флаг Евросоюза на акции протеста в Париже. Несколько сотен участников манифестации потребовали отставки Эммануэля Макрона, выхода страны из ЕС и прекращения военной помощи Украине, передаёт РИА «Новости».
Участники шествия выступали против политики французских властей, роста цен на топливо и продукты. Они скандировали лозунги с требованием прекратить финансирование Киева и направить эти средства на решение внутренних проблем республики. Также демонстранты выступили против возможной отправки французских военнослужащих на Украину.
Организатором акции стал Филиппо, который участвует в президентской кампании. Политик заявил, что Евросоюз стал символом подчинения Франции, после чего вместе с помощником разорвал синий флаг с жёлтыми звёздами и бросил его на землю.
Ранее Life.ru рассказывал, как Филиппо потребовал отменить антироссийские санкции на фоне энергетического кризиса во Франции. 12 сентября 2026 года политик связал рост цен на топливо с ограничительными мерами Евросоюза против России. Он также призвал Париж покинуть объединение, снизить налоги и начать разработку нефтяных месторождений у берегов Французской Гвианы. По мнению Филиппо, отказ от нынешнего курса Брюсселя поможет Франции справиться с экономическими трудностями. 10 ноября политик вновь выступил с критикой ЕС, на этот раз из-за повышения газовых тарифов.