Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста против роста цен и полицейского насилия. По данным МВД республики, на улицы городов 14 ноября вышли 106 тысяч демонстрантов. Об этом сообщает телеканал CNEWS.

Самая крупная акция прошла в Париже, где собрались около 24 тысяч человек. Демонстранты выступали против дороговизны жизни и действий правоохранителей, требуя от властей социальных изменений.

Большую часть времени шествие во французской столице проходило относительно спокойно. Однако ближе к завершению акции начались столкновения отдельных групп протестующих с полицией. Для разгона участников беспорядков силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения произошли и в других городах Франции. В Нанте полиция задействовала водомёт, сообщения о противостоянии демонстрантов с правоохранителями также поступили из Бордо и Лиона.

К участию в протестах призывали представители движения «Жёлтые жилеты», а также студенческие и школьные организации. Участники выступали против повышения стоимости жизни, недостаточного финансирования образования и насилия со стороны полиции.

Массовые выступления во Франции продолжаются с конца сентября. Первоначально на улицы вышли школьники, недовольные состоянием учебных заведений, нехваткой преподавателей и перегруженным расписанием. Позднее к протестам присоединились профсоюзы, потребовавшие повышения зарплат и отказа от дополнительных мер бюджетной экономии.