Массовая акция протеста против роста цен и полицейского насилия проходит в Париже. Тысячи французов вышли на улицы столицы с требованиями защитить гражданские права, повысить налоги для состоятельных граждан и улучшить условия жизни.

В Париже протестуют против роста цен и нового закона о полиции. Видео © Х / saif_SH45

Участники демонстрации движутся от площади Республики до площади Нации, скандируя лозунги «Все вместе против жестокости», «Жизнь наших детей дороже их прибыли» и «Налоги для богатых!». В шествии участвуют студенты, школьники, активисты левых партий и представители общественных организаций.

Одним из главных поводов для недовольства стал законопроект о презумпции законности применения оружия сотрудниками правоохранительных органов. Представитель ассоциации SAVE Иссам эль-Хальфауи предупредил, что принятие документа может осложнить расследование случаев превышения полномочий полицейскими и жандармами, а также затруднить привлечение виновных к ответственности.

К протестам присоединились студенческие объединения, недовольные сокращением льгот для иностранцев, недостаточными стипендиями и состоянием учебных заведений. Молодёжь требует обеспечить равный доступ к образованию, доступное жильё, питание и медицинскую помощь.

«Мы выступаем за равный доступ к образованию для всех, обеспечение жилья, питания и доступа к медпомощи», — заявила представитель студенческого объединения Union Étudiante Сабрина Харбаш.

Она также призвала власти отремонтировать учебные здания, состояние которых, по словам активистов, угрожает безопасности учащихся.

Новая демонстрация стала продолжением массовых выступлений во Франции, начавшихся осенью на фоне роста стоимости жизни и недовольства социальной политикой властей.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября на улицы Парижа вышли около 46 тысяч человек, протестовавших против дороговизны жизни и требовавших повышения покупательной способности населения. Участники акции также выступали за улучшение условий для молодёжи. Шествие прошло от площади Республики до площади Нации. Для обеспечения безопасности французские власти привлекли десятки тысяч полицейских и жандармов.