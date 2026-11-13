До 60 шествий за сутки: Во Франции назревает новая волна массовых протестов
Во Франции 14 ноября пройдут до 60 акций протеста
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Во Франции в субботу, 14 ноября, ожидается от 50 до 60 акций протеста. Демонстрации охватят различные регионы страны, причём значительную часть выступлений могут организовать учащиеся. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала LCI.
«Мы ожидаем, что будет от 50 до 60 шествий по всей территории страны», — сообщил глава ведомства.
Министр выразил обеспокоенность тем, что многие акции могут пройти без активного участия профсоюзов, имеющих опыт организации массовых шествий. По его словам, значительную роль в предстоящих выступлениях сыграют школьники и студенты.
Новая волна демонстраций станет продолжением протестного движения, начавшегося во Франции в середине сентября. Тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, недовольные состоянием учебных заведений. Позднее к ним присоединились граждане, выступающие против роста цен и снижения уровня жизни.
Вскоре протесты распространились на другие регионы страны. Самая массовая общенациональная демонстрация состоялась 17 октября. По данным французского МВД, в ней приняли участие около 550 тысяч человек.
Ряд предыдущих акций сопровождался столкновениями с полицией. Для разгона участников беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водомёты.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября на протесты против роста цен в Париже вышли около 46 тысяч человек. Для обеспечения безопасности участников демонстраций по всей Франции задействовали порядка 70 тысяч полицейских и жандармов. В столице также вводили ограничения на работу общественного транспорта и закрывали отдельные станции метро.