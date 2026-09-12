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Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:38

Филиппо на фоне топливного кризиса во Франции призвал снять санкции с РФ

Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Отмена антироссийских санкций поможет Франции преодолеть топливный кризис. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя пост о существенном увеличении цен на автозаправках Пятой республики.

«Снимите антироссийские санкции», — написал он на своей странице в социальной сети X

Также, по мнению Филиппо, Парижу необходимо выйти из Евросоюза, снизить налоги и начать разрабатывать нефтяные месторождения у берегов Французской Гвианы.

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Ранее стало известно, что цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года. Только за день эталонные фьючерсы прибавили 3,4%.

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Матвей Константинов
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