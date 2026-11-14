Спортсмен Тедди Ринер счёл публичную поддержку французского лидера Эмманюэля Макрона неудачным сигналом для своей президентской кампании. Олимпийский чемпион по дзюдо назвал поздравления Макрона «поцелуем смерти» и подчеркнул, что решил участвовать в выборах 2027 года по собственной инициативе.

«Если бы мне нужно было определить «поздравления президента», я бы сказал, что это поцелуй смерти», — сказал Ринер, его слова транслировал телеканал BFMTV.

О реакции на слова Макрона спортсмен рассказал журналистам на выставке Made in France в Париже. По словам Ринера, никто не предлагал ему выдвинуться от имени действующего президента или работать в его интересах. Он решил прояснить это, чтобы не возникало впечатления о политическом союзе с главой государства. Дзюдоист также отверг связь с какой-либо партией. Он заявил, что придерживается собственных убеждений и не нуждается в партийной принадлежности, чтобы участвовать в президентской гонке.

Ранее Макрон приветствовал намерение Ринера баллотироваться, отметив, что участие известного спортсмена может обогатить политическую дискуссию во Франции.

Напомним, олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер объявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. 37-летний спортсмен опубликовал соответствующее видео в соцсетях. Ринер объяснил своё решение обеспокоенностью ситуацией во Франции. По его словам, страна столкнулась с глубоким общественным расколом, а многие граждане, особенно молодёжь, перестали уверенно смотреть в будущее. Спортсмен считает, что способен объединить французов независимо от их политических взглядов.