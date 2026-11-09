Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер объявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. 37-летний спортсмен опубликовал соответствующее видео в соцсетях, а также рассказал о своих политических планах в интервью газете Le Parisien.

«Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я говорю вам это, глядя вам прямо в глаза. Я баллотируюсь на президентских выборах 2027 года», — заявил дзюдоист.

Ринер объяснил своё решение обеспокоенностью ситуацией во Франции. По его словам, страна столкнулась с глубоким общественным расколом, а многие граждане, особенно молодёжь, перестали уверенно смотреть в будущее. Спортсмен считает, что способен объединить французов независимо от их политических взглядов.

При этом олимпийский чемпион не относит себя ни к правым, ни к левым. Свою кампанию он намерен вести под лозунгом «Франция, которую мы хотим». Ринер также сообщил, что уже собрал команду единомышленников и настроен пройти президентскую гонку до конца. Несмотря на политические амбиции, завершать спортивную карьеру дзюдоист пока не собирается. Он не исключил возможности выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, если новые обязанности позволят совмещать спорт и политику.

Для участия в выборах Ринеру предстоит заручиться поддержкой не менее 500 выборных должностных лиц, уполномоченных выдвигать кандидатов. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.