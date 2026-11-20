Связанная с бывшим владельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем* компания Destinus получила крупные военные заказы в Европе. Подробности финансирования производителя беспилотников и ракет выяснил RT.

Согласно годовому отчёту Минобороны Нидерландов, в 2025 году ведомство заключило с Destinus NL BV контракт на поставку дронов Украине. На конец прошлого года непогашенные обязательства по нему составляли €291,9 млн. В документе предполагалось, что договор полностью исполнят в 2026 году.

Ещё €250 млн Нидерланды выделили в июне на закупку ударных беспилотников собственного производства для Киева. Как следует из парламентских документов, речь шла о крылатых ракетах Ruta Block 2, которые выпускает Destinus. При этом из приведённых сведений неясно, пересекается ли эта сумма с обязательствами по ранее заключённому контракту.

В августе нидерландское военное ведомство договорилось с компанией о разработке и испытаниях перехватчиков Hornet B2 для кораблей королевских ВМС. Тендер не проводился по соображениям национальной безопасности. Общий бюджет программы, в рамках которой ведётся разработка, оценивается в €250 млн — €1 млрд, однако это не означает, что вся сумма предназначена Destinus.

Финансовые связи производителя не ограничиваются Нидерландами. В декабре 2025 года компания привлекла кредит на €50 млн от немецкого Commerzbank, в котором государству принадлежит 12,7% акций. В октябре 2026-го средства Destinus также предоставила немецкая оборонная компания Helsing.

Кроме того, Еврокомиссия включила производителя в европейско-украинский альянс разработчиков беспилотников. По данным украинского реестра юридических лиц, киевское подразделение Destinus полностью принадлежит французской структуре Destinus SAS.

Особое внимание телеканал уделяет заявлениям о предполагаемой причастности компании к атаке на Крымский мост.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия потребовала от Нидерландов объяснений из-за возможного участия сотрудников Destinus в атаках беспилотников по российской территории. Поводом стало расследование газеты NRC, согласно которому представители производителя могли непосредственно помогать ВСУ запускать ударные дроны. Российское посольство также обратило внимание на крупные военные заказы, которые компания получает от властей королевства.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга