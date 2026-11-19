Россия потребовала от Гааги объяснений после расследования о запусках БПЛА
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Посольство России потребовало от Нидерландов разъяснений о возможной причастности сотрудников компании Destinus к атакам беспилотников по территории РФ. С соответствующим заявлением дипломаты выступили в своём Telegram-канале.
«Посольство рассчитывает получить от официальной Гааги внятные разъяснения относительно осведомленности нидерландских властей о возможной причастности работников национального оборонного предприятия к осуществлению террористических атак против России», — говорится в сообщении дипмиссии.
Поводом послужило расследование нидерландских СМИ, согласно которому не менее 40 сотрудников Destinus могли в разное время посещать Украину и непосредственно участвовать в боевых запусках ударных беспилотников. В числе предполагаемых целей таких атак называлась и российская территория.
Дипломаты обратили внимание на оценки нидерландских экспертов по международному гуманитарному праву, опрошенных журналистами. Специалисты разграничили поставки вооружений и непосредственное участие гражданских лиц в боевых действиях. В посольстве также подчеркнули, что ответственность за гибель и ранения мирных жителей несут все причастные к осуществлению атак.
«Отдельно подчеркиваем, что в соответствии с Женевскими конвенциями гражданские лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях, утрачивают защиту от нападения и становятся законной целью», — заявили российские дипломаты.
Дополнительные вопросы у дипмиссии вызвали многомиллионные заказы, которые Destinus получает от Министерства обороны Нидерландов. Российская сторона считает необходимым выяснить, насколько власти королевства осведомлены о деятельности предприятия и как контролируют её.
«На этом фоне все сложнее воспринимать Нидерланды в качестве стороннего наблюдателя. Своими действиями Гаага последовательно углубляет собственную вовлеченность в конфликт, способствует его затягиванию и дальнейшей эскалации», — отметили в посольстве.
В диппредставительстве также обвинили европейские страны в попытках помешать долгосрочному мирному урегулированию украинского конфликта. При этом дипломаты заявили, что Россия намерена добиться всех обозначенных целей специальной военной операции.
Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники нидерландской компании Destinus могли участвовать в запусках украинских ударных беспилотников по России. Согласно расследованию газеты NRC, в июне 2023 года представители производителя помогли ВСУ подготовить к запуску дрон Da Vinci, направленный в сторону Воронежа.