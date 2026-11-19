Посольство России потребовало от Нидерландов разъяснений о возможной причастности сотрудников компании Destinus к атакам беспилотников по территории РФ. С соответствующим заявлением дипломаты выступили в своём Telegram-канале.

«Посольство рассчитывает получить от официальной Гааги внятные разъяснения относительно осведомленности нидерландских властей о возможной причастности работников национального оборонного предприятия к осуществлению террористических атак против России», — говорится в сообщении дипмиссии.

Поводом послужило расследование нидерландских СМИ, согласно которому не менее 40 сотрудников Destinus могли в разное время посещать Украину и непосредственно участвовать в боевых запусках ударных беспилотников. В числе предполагаемых целей таких атак называлась и российская территория.

Дипломаты обратили внимание на оценки нидерландских экспертов по международному гуманитарному праву, опрошенных журналистами. Специалисты разграничили поставки вооружений и непосредственное участие гражданских лиц в боевых действиях. В посольстве также подчеркнули, что ответственность за гибель и ранения мирных жителей несут все причастные к осуществлению атак.

«Отдельно подчеркиваем, что в соответствии с Женевскими конвенциями гражданские лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях, утрачивают защиту от нападения и становятся законной целью», — заявили российские дипломаты.

Дополнительные вопросы у дипмиссии вызвали многомиллионные заказы, которые Destinus получает от Министерства обороны Нидерландов. Российская сторона считает необходимым выяснить, насколько власти королевства осведомлены о деятельности предприятия и как контролируют её.

«На этом фоне все сложнее воспринимать Нидерланды в качестве стороннего наблюдателя. Своими действиями Гаага последовательно углубляет собственную вовлеченность в конфликт, способствует его затягиванию и дальнейшей эскалации», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве также обвинили европейские страны в попытках помешать долгосрочному мирному урегулированию украинского конфликта. При этом дипломаты заявили, что Россия намерена добиться всех обозначенных целей специальной военной операции.