Сотрудники нидерландской оружейной компании Destinus участвовали в запуске украинских ударных беспилотников по территории России. К такому выводу пришла газета NRC, изучившая внутреннюю переписку и документы производителя.

По данным журналистов, в начале июня 2023 года представители Destinus отправились на передовую по приглашению одного из подразделений ВСУ. Там они помогли украинским военнослужащим подготовить к запуску беспилотник Da Vinci, оснащённый взрывчаткой. Аппарат направили в сторону Воронежа.

Расследование основано на корпоративных документах и переписке сотрудников компании. Кроме того, журналисты NRC побеседовали более чем с 40 собеседниками, среди которых были действующие и бывшие работники производителя вооружений.

Особое внимание издание уделило событиям 9 июня 2023 года. В тот день беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже. В результате происшествия три человека получили ранения осколками стекла.

Как выяснили журналисты, после атаки специалисты Destinus обменивались видеозаписью с места происшествия. В переписке они обсуждали возможность того, что в здание попал именно беспилотник их компании.

При этом однозначных доказательств такой связи в опубликованных сведениях нет. Предположение сотрудников Destinus не позволяет утверждать, что жилой дом был повреждён аппаратом, запуск которого они помогали организовать.

Нидерландские журналисты также установили, что представители производителя непосредственно участвовали в испытаниях беспилотников на территории Украины. Таким образом, согласно расследованию NRC, работа сотрудников не ограничивалась поставками техники и консультациями на расстоянии.