Украина может получить от Евросоюза до 20 миллионов беспилотников в 2027 году. О планах Брюсселя рассказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

На презентации нового пакета поддержки Киева объёмом 45 миллиардов евро он обозначил основные направления предстоящих расходов. Военная составляющая программы оценивается в 25 миллиардов евро. Практически вся эта сумма предназначена для размещения заказов на вооружение у предприятий европейского военно-промышленного комплекса.

Особое место в планах ЕС занимают беспилотные аппараты различных типов. Если в 2026 году их доля в военных поставках составляла около 30%, то в следующем году, согласно озвученным расчётам, показатель должен вырасти до 62%. Всего Брюссель рассчитывает передать украинской стороне до 20 миллионов дронов.

Отдельное требование Кубилюс адресовал европейским производителям оружия. Еврокомиссар предупредил, что все вооружения, предусмотренные программой на 2027 год, необходимо поставить в течение этого же периода. Перенос выполнения заказов на 2028-й или 2029-й он назвал недопустимым.