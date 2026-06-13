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Регион
13 июня, 06:18

Обломки БПЛА упали в Воронежской области: мужчине понадобилась помощь врачей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В Воронежской области минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, дроны были зафиксированы над двумя районами региона. Предварительно, разрушений после инцидента нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА незначительную травму получил мужчина.

«По предварительной информации, разрушений нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина, которому уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — пишет Гусев в Телеграме.

Ночью отражена атака БПЛА на Волгоградскую область: обломки вызвали пожары в двух районах
Ночью отражена атака БПЛА на Волгоградскую область: обломки вызвали пожары в двух районах

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Очередная атака украинских беспилотников привела к трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Там после налёта БПЛА начался пожар на морском терминале.

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Андрей Бражников
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