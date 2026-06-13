Обломки БПЛА упали в Воронежской области: мужчине понадобилась помощь врачей

В Воронежской области минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, дроны были зафиксированы над двумя районами региона. Предварительно, разрушений после инцидента нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА незначительную травму получил мужчина.

«По предварительной информации, разрушений нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина, которому уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — пишет Гусев в Телеграме.