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Регион
13 июня, 06:00

Ночью отражена атака БПЛА на Волгоградскую область: обломки вызвали пожары в двух районах

Губернатор Бочаров сообщил о пожарах после атаки БПЛА в Волгоградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку беспилотников на регион. По его словам, пострадавших нет.

В Котовском районе после падения обломков на территории промышленной инфраструктуры началось возгорание. Его ликвидация продолжается. Ещё один пожар зафиксировали в Кумылженском районе — там БПЛА упал на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Это возгорание уже потушили.

«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается», — уточнил Бочаров.

Губернатор добавил, что атака была отражена в течение ночи. Оперативные службы продолжают работу на местах.

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Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Волгоградскую область.

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Андрей Бражников
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