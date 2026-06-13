Ночью отражена атака БПЛА на Волгоградскую область: обломки вызвали пожары в двух районах

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку беспилотников на регион. По его словам, пострадавших нет.

В Котовском районе после падения обломков на территории промышленной инфраструктуры началось возгорание. Его ликвидация продолжается. Ещё один пожар зафиксировали в Кумылженском районе — там БПЛА упал на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Это возгорание уже потушили.

«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается», — уточнил Бочаров.

Губернатор добавил, что атака была отражена в течение ночи. Оперативные службы продолжают работу на местах.

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Волгоградскую область.