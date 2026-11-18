Российские войска могут применить высокоточное оружие против иностранных военнослужащих, находящихся на территории Украины, если разведке удастся установить места их размещения. Такой сценарий допустил военный обозреватель Михаил Ходарёнок, комментируя в беседе с «Газетой.ru» признание Парижа о присутствии французских военных.

По мнению аналитика, на украинской территории могут находиться не только представители французской армии, но и небольшие группы специалистов из других государств НАТО. Их предполагаемые задачи — обслуживание западной военной техники, проведение сложных технических операций и настройка вооружений. Подобную работу союзники Киева, как считает эксперт, могут не доверять украинским специалистам из-за риска раскрытия чувствительных технологий.

«Эти военнослужащие являются законными целями для наших вооружённых сил», — подчеркнул Ходарёнок.

Он полагает, что при обнаружении разведкой постоянных или временных пунктов размещения иностранных контингентов по ним могут быть нанесены ракетные удары.

В качестве возможных средств поражения обозреватель назвал ракеты морского и воздушного базирования, а также оперативно-тактические баллистические комплексы.

Французские власти подтвердили присутствие своих военнослужащих на украинской территории. Как сообщил Life.ru, Париж признал работу военных инструкторов и технических специалистов, которые помогают обучать украинских бойцов и обслуживать переданную Киеву технику. При этом французская сторона утверждает, что её представители не участвуют непосредственно в боевых действиях.