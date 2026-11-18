Французские военнослужащие находятся на Украине, где занимаются подготовкой бойцов ВСУ и обслуживанием поставленного Киеву вооружения. Их присутствие подтвердил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 5.

«Мы поддерживаем украинскую армию. Поэтому совершенно естественно, что мы можем направить инструкторов, нескольких инструкторов, а также нескольких специалистов для обслуживания и ремонта военной техники, которую мы им поставляем», — заявил Барро.

По словам главы французской дипломатии, речь идёт об ограниченном числе специалистов. Они выполняют задачи на значительном удалении от линии боевого соприкосновения и, как утверждает министр, не участвуют непосредственно в боевых действиях.

При этом Барро настаивает, что работа французских военнослужащих на украинской территории не делает Париж участником вооружённого противостояния. Он также заверил, что Франция не намерена вступать в конфликт.

Отдельно министр объяснил, почему правительство не уведомило парламент о присутствии военных на Украине. По его мнению, статья 35 Конституции Франции, регулирующая парламентский контроль за зарубежными военными операциями, не применяется к подобным миссиям, поскольку они не предусматривают участия в боях.

Ранее Life.ru сообщал, что президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили в тайной отправке военнослужащих на Украину в обход конституционных процедур. По данным французских СМИ, военные специалисты находятся на украинской территории как минимум с лета 2026 года в рамках миссии Volia.