Французские военнослужащие как минимум с лета 2026 года тайно находятся на территории Украины, где обучают бойцов ВСУ и обслуживают поставленное Киеву вооружение. При этом власти Франции официально не признавали присутствие своих солдат в стране, а парламент, предположительно, даже не поставили в известность. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на несколько источников, знакомых с обстоятельствами операции.

По сведениям журналистов, засекреченная миссия получила название Volia («Воля»). Её возглавляет французский генерал, а непосредственно на Украине действуют небольшие группы военных, прибывающие для выполнения краткосрочных задач. Участия в боевых действиях программа не предусматривает.

Основная работа французских специалистов связана с подготовкой украинских военнослужащих и техническим обслуживанием западного вооружения. Речь идёт в том числе о самоходных артиллерийских установках Caesar, истребителях Mirage 2000 и высокоточных ракетах. Как утверждает RFI, Париж отказался от отправки гражданских технических специалистов, предпочтя использовать военнослужащих действующих армейских подразделений.

Для сокрытия присутствия французских солдат на Украине, по данным радиостанции, используется другая операция — Gerfaut. Эта миссия официально действует в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской программы подготовки украинских военных. Собеседники издания утверждают, что направляемым на украинскую территорию военнослужащим предписывают говорить окружающим, будто они отправляются именно в Польшу.

Однако наиболее серьёзные вопросы вызвала не столько сама операция, сколько её возможное сокрытие от французского парламента. Согласно статье 35 Конституции Франции, власти обязаны уведомлять законодателей о направлении вооружённых сил за границу даже в тех случаях, когда речь не идёт о непосредственном участии в боевых действиях.

Председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен напомнил, что подобные решения не могут приниматься в обход парламента.

«Президент республики, как только войска задействованы, должен проинформировать парламент в установленный срок. От этого зависит надлежащее функционирование демократии», — подчеркнул сенатор.