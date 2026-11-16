Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вступление Украины в НАТО единственным способом завершения конфликта с Россией. Политик призвал западные страны открыто заявить о готовности принять Киев в военный блок. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Единственное, что работает, — это Украина в НАТО. Мы должны заявить об этом и иметь это в виду», — написал Джонсон.

По мнению экс-премьера, для прекращения боевых действий президент России Владимир Путин должен понять, чего на самом деле добивается Запад. Джонсон также задался вопросом, когда аналогичную позицию публично поддержат нынешнее британское руководство и Белый дом.

Поводом для заявления стал пост французского президента Эмманюэля Макрона. По итогам европейских саммитов в Дублине он выступил за полноценное членство Украины в НАТО, назвав Киев важным участником будущей системы безопасности Европы.

При этом подобные предложения прямо противоречат позиции Москвы. Российские власти неоднократно называли отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс одним из ключевых условий урегулирования. В Кремле также настаивают на юридически закреплённых гарантиях нерасширения НАТО.

Вопрос нейтрального статуса Украины обсуждался ещё на российско-украинских переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Москва впоследствии обвиняла Киев и западных союзников в срыве переговорного процесса, отдельно указывая на роль тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия сообщил о призыве Бориса Джонсона в 2022 году не подписывать соглашений с Россией и продолжать боевые действия.