Президент Франции Эмманюэль Макрон резко изменил риторику по украинскому вопросу, заявив о необходимости вступления Киева в НАТО после попыток присоединиться к переговорам с Россией. На противоречивость позиции французского лидера указал депутат Госдумы Алексей Журавлёв в комментарии «Ленте.ру».

«Эти люди, стоящие сейчас у кормила большинства стран Европы, крайне непоследовательны и лживы. Чем, собственно говоря, и опасны не только для России, но и для собственных государств», — заявил парламентарий.

Поводом для критики стало заявление Макрона о том, что Украина должна занять полноправное место в Североатлантическом альянсе. Французский президент изложил эту позицию в социальной сети X на фоне обсуждения дальнейшего урегулирования конфликта.

Журавлёв назвал действия французского лидера «европейским переобуванием на ходу». Депутат напомнил, что ещё недавно Макрон стремился принять участие в российско-американских консультациях по Украине, а теперь вновь выступает за её присоединение к НАТО.

По мнению парламентария, подобная смена заявлений делает европейских политиков ненадёжными партнёрами для дипломатических договорённостей. Он считает, что их публичные обещания могут зависеть от текущих политических интересов.

«Верить им нельзя, надеяться на них нельзя, слова бросают на воздух просто так, ради пущего политтехнологического эффекта», — подчеркнул Журавлёв.