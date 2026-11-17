Французские военнослужащие находятся на территории Украины, однако Париж утверждает, что они не участвуют в боевых действиях. Их присутствие подтвердила министр-делегат при Министерстве вооружённых сил Франции Алис Рюфо во время правительственного часа в Национальном собрании.

«В этом контексте, да, действительно, на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с миссией по вопросам обороны, что позволяет проводить целевые обучающие мероприятия по мере необходимости, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования», — заявила представитель французского правительства.

Рюфо напомнила, что Париж уже продолжительное время снабжает Киев вооружением, включая артиллерию, боевую авиацию, средства противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, французские специалисты на протяжении нескольких лет готовят украинских военнослужащих на территории Франции и Польши.

Признание прозвучало на следующий день после публикаций французских СМИ о присутствии военных на Украине. По информации радиостанции RFI, секретная миссия под названием Volia действует как минимум с лета 2026 года. Небольшие группы военнослужащих занимаются обучением бойцов ВСУ и обслуживанием поставленной западной техники.

Ранее Life.ru сообщал, что французских военных могли тайно направить на Украину в обход парламента. По данным журналистов, для сокрытия присутствия военнослужащих использовалась миссия Gerfaut, официально действующая в Польше с 2023 года. Французский сенатор Седрик Перрен напомнил, что власти обязаны уведомлять парламент о зарубежных военных операциях.