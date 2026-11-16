Сообщения о присутствии французских военных на Украине дадут противникам Эмманюэля Макрона новый повод для критики политика, но вряд ли приведут к отставкам, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его мнению, противники военной поддержки Киева используют эту новость в пользу своей позиции.

«Для тех, кто выступает против войны, это будет дополнительный аргумент в пользу того, чтобы критиковать власти и говорить: вот видите, на самом деле они за мир не выступают, только направляют туда военных», — отметил политолог в беседе с «Газетой.ru».

По оценке эксперта, если Париж действительно направил на Украину военнослужащих, речь, скорее всего, идёт о небольшой группе инструкторов. Их задача, как он предполагает, — помогать с обслуживанием французской техники, которую передали Киеву.