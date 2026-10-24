День, когда ракеты молчат: Как страшная гибель маршала и десятков инженеров изменила Байконур навсегда

24 октября на Байконуре никогда не запускают ракеты — уже более полувека эта дата остаётся днём памяти испытателей, погибших при создании советской ракетной техники. Традиция появилась после двух катастроф, произошедших на космодроме с разницей ровно в три года. Самая страшная из них случилась 66 лет назад и унесла десятки жизней, включая первого главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения маршала Митрофана Неделина.

24 октября 1960 года на площадке № 41 готовили к первому испытательному пуску межконтинентальную баллистическую ракету Р-16 конструкции Михаила Янгеля. Работы шли в условиях спешки, а технические неисправности пытались устранить непосредственно на заправленной ракете. Около 18:45 неожиданно включился двигатель второй ступени. Его пламя разрушило топливные баки первой ступени, после чего стартовую площадку охватил пожар.

Рядом с ракетой в этот момент находились десятки военных, инженеров и специалистов предприятий. Среди них был маршал Неделин, лично наблюдавший за подготовкой к пуску. По официальным данным, непосредственно при катастрофе погибли 74 человека, ещё четверо умерли позднее. В некоторых свидетельствах число жертв достигает 126. Главный конструктор Михаил Янгель остался жив благодаря тому, что незадолго до взрыва отошёл от стартовой площадки.

О трагедии советские власти долгое время не рассказывали. Официально сообщалось, что Неделин погиб в авиационной катастрофе. Подробности взрыва Р-16 стали широко известны лишь спустя десятилетия. Расследование выявило серьёзные нарушения правил безопасности при подготовке ракеты к запуску.

Ровно через три года, 24 октября 1963-го, космодром пережил ещё одну трагедию. На площадке № 70 во время работ с ракетой Р-9А в шахтной пусковой установке возник пожар. Его связывают с воспламенением горючих паров при проведении технических работ. Погибли восемь испытателей.

После двух катастроф 24 октября стало на Байконуре особой датой. В этот день по традиции не проводят ракетные пуски и опасные технологические операции. Вместо обычной работы сотрудники космодрома, ветераны отрасли и родственники погибших собираются у мемориалов, возлагают цветы и вспоминают людей, чья работа была связана с огромным риском.

Памятная дата связана и с другими трагедиями отечественной ракетной отрасли. В частности, 18 марта 1980 года на космодроме Плесецк при подготовке ракеты-носителя «Восток-2М» произошёл взрыв, унёсший жизни 48 человек. Подобные происшествия стали тяжёлым напоминанием о цене ошибок и необходимости строгого соблюдения требований безопасности.

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