День машиностроителя 2026: роботы, станки и люди — как выглядят современные заводы России

27 сентября машиностроители отмечают профессиональный праздник. Life.ru показывает, что сегодня скрывается за словом «завод»: станки с ЧПУ, сварочные роботы, машинное зрение и специалисты, без которых автоматика всё равно не заработает.

27 сентября 2026 года в России отмечают День машиностроителя. Праздник каждый год приходится на последнее воскресенье сентября, поэтому постоянной даты у него нет. В этот день поздравляют инженеров, конструкторов, технологов, операторов станков, сварщиков, сборщиков, наладчиков и других специалистов, которые создают машины и оборудование. Сам праздник закреплён в календаре на последнее воскресенье сентября указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

Но если слово «машиностроитель» всё ещё вызывает в голове картинку старого цеха, человека в спецовке и огромного токарного станка, она давно неполная. На современных производствах рядом работают люди, промышленные манипуляторы, станки с числовым программным управлением, лазеры, камеры, датчики и компьютерные системы. Причём заводы автоматизированы очень по-разному: где-то роботизированы отдельные операции, а где-то автоматикой охвачены практически целые производственные участки.

Что вообще относится к машиностроению

Машиностроение — гораздо более широкое понятие, чем производство автомобилей. Предприятия отрасли делают станки и промышленное оборудование, двигатели, железнодорожную технику, сельскохозяйственные машины, энергетическое оборудование, приборы и множество других изделий.

Поэтому современный машиностроительный завод может выглядеть совершенно по-разному. На одном гигантские детали обрабатывают многотонные станки, на другом из алюминиевых профилей сваривают кузова поездов, на третьем по конвейеру движутся автомобильные кузова, вокруг которых синхронно работают десятки роботизированных манипуляторов.

Общее у них одно: всё больше процессов сначала существует в цифровом виде — в чертеже, трёхмерной модели, управляющей программе или производственной системе — и только потом превращается в металл.

Производство железнодорожной техники на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Предприятие также готовит мощности для выпуска российских высокоскоростных поездов. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Роботы на заводах совсем не похожи на людей

Промышленный робот обычно не ходит по цеху и не разговаривает с рабочими. Чаще всего это закреплённый на площадке манипулятор, который снова и снова выполняет одно и то же движение с заданной скоростью и точностью.

Такие роботы сваривают металлические конструкции, переносят детали, обслуживают станки, наносят покрытия и герметики, занимаются сборкой и помогают контролировать качество.

Например, КАМАЗ указывает, что процесс изготовления кабин для грузовиков поколения К5 роботизирован на 95%. На «Уральских локомотивах» роботизированные сварочные комплексы используются при изготовлении рам тележек поездов. К сентябрю 2026 года предприятие также сообщало о новых сварочных комплексах, окрасочных камерах и роботизированной камере очистки, задействованных при подготовке производства высокоскоростных поездов.

Роботизация при этом уже не является технологией нескольких экспериментальных заводов. Исследование НИУ ВШЭ среди 1032 инновационно активных предприятий высокотехнологичных отраслей показало, что промышленные роботы используют 56,2% опрошенных компаний. Важно: эта цифра относится именно к такой выборке, а не ко всем российским предприятиям. Чаще всего роботов там применяют для упаковки, погрузки и разгрузки, сварки и лазерной резки.

По данным Минпромторга, которые ведомство приводило в августе 2026 года, парк промышленных роботов в России по итогам 2025-го достиг 21 857 единиц. За год он вырос на 10,9%. Государственная программа предусматривает увеличение плотности роботизации до 145 роботов на 10 тысяч работников к 2030 году.

Промышленные роботы-манипуляторы на производстве. Такие комплексы могут сваривать детали, перемещать заготовки и выполнять повторяющиеся операции с высокой точностью. Фото © ТАСС / Пресс-служба мэра Москвы

Станок сегодня всё чаще работает по программе

Ещё один символ современного завода — станок с ЧПУ, то есть с числовым программным управлением.

Если на классическом станке многие перемещения инструмента контролировал непосредственно рабочий, то ЧПУ позволяет заранее задать последовательность операций в программе. Станок сам перемещает режущий инструмент и заготовку по рассчитанной траектории, выдерживая необходимые размеры.

Человек при этом никуда не исчезает. Нужно подготовить технологический процесс, выбрать инструмент, настроить оборудование, установить заготовку, проверить первую деталь и следить за состоянием станка. Поэтому рядом со станками появились профессии и компетенции, связанные не только с обработкой металла, но и с программированием и наладкой оборудования.

Сам станок тоже всё чаще становится частью роботизированной ячейки. Например, существуют комплексы, в которых манипулятор самостоятельно берёт заготовку, устанавливает её в токарный или фрезерный станок, после обработки достаёт готовую деталь и отправляет следующую. Такое оборудование уже выпускается серийно в России.

И станочный парк продолжает обновляться. В сентябре 2026 года Липецкий механический завод, например, ввёл два новых фрезерно-расточных обрабатывающих центра с ЧПУ для работы с крупногабаритными изделиями.

У заводов появились «глаза»

Автоматизировать движение детали относительно просто. Гораздо сложнее научить оборудование понимать, правильно ли эта деталь изготовлена.

Поэтому ещё одна заметная технология современных производств — машинное или техническое зрение. Камеры снимают изделия, а программное обеспечение анализирует изображение: проверяет расположение деталей, их форму, поверхность или наличие дефектов.

На предприятии «Техприбор» в Санкт-Петербурге в 2026 году, например, внедрили интеллектуальный видеоконтроль вместе с роботизированными комплексами и системой «умного» хранения. На других производствах камеры могут работать прямо на конвейере и автоматически определять положение поступающей заготовки.

Контроль качества тоже роботизируется. В августе 2026 года на «Атоммаше» запустили робота для ультразвуковой проверки сварных соединений. По данным предприятия, автоматизация позволяет проводить контроль сложных изделий примерно на 30% быстрее.

А на «ОДК-Сатурн» цифровая система контроля позволила сократить время передачи деталей газотурбинных двигателей на контрольные измерения в 6,4 раза.

Получается, современный завод постепенно учится не только самостоятельно выполнять операции, но и проверять результат собственной работы.

Роботизированные манипуляторы становятся обычной частью современных заводов: оборудование программируют под конкретные производственные операции. Фото © РИА Новости / Александр Кондратюк

Как машина рождается на заводе

Несмотря на огромное разнообразие предприятий, путь сложного машиностроительного изделия обычно можно представить примерно так:

Сначала инженеры и конструкторы проектируют будущую машину и её узлы. Затем технологи решают, как именно детали будут изготовлены.

Заготовки режут, штампуют, отливают или получают другими способами, после чего детали обрабатывают на станках.

Крупные элементы сваривают и соединяют, поверхность очищают и окрашивают.

После этого начинается сборка узлов и всей машины.

На заключительных этапах изделие проходит измерения, контроль качества и испытания.

Причём автоматизация может появляться почти на каждом из этих этапов. Робот способен сваривать, станок — самостоятельно менять инструмент, камера — искать дефекты, а информационная система — фиксировать прохождение детали по производственной цепочке.

Именно поэтому две одинаковые снаружи машины могут быть результатом работы сотен разных технологий.

Если на заводе столько роботов, что тогда делают люди?

Полностью безлюдный завод остаётся скорее исключением, чем стандартной картиной промышленности.

Робот особенно хорош там, где нужно тысячи раз повторить одинаковое движение, перемещать тяжёлую деталь, работать в опасной зоне или выдерживать стабильную точность. Но оборудование сначала нужно спроектировать, установить, запрограммировать, настроить и обслуживать.

Поэтому автоматизация меняет не только количество ручных операций, но и содержание работы. Рядом с традиционными профессиями становятся всё важнее инженеры-робототехники, программисты и операторы ЧПУ, технологи, наладчики, метрологи, специалисты по автоматике и контролю качества.

При этом было бы неправильно утверждать, что роботы вообще не заменяют человеческий труд. На отдельных операциях автоматизация действительно позволяет сократить потребность в ручной работе. Одновременно она создаёт спрос на специалистов, которые способны управлять более сложным оборудованием и поддерживать его работу.

Современный завод поэтому всё меньше похож на противостояние «человек или машина». Скорее это большая система, в которой самые однообразные операции постепенно передают оборудованию, а человек отвечает за настройку, принятие решений, нестандартные ситуации и саму технологию производства.

Сборка и оснащение вертолёта Ми-8 на производстве. Даже при высокой автоматизации сложная техника по-прежнему требует работы инженеров, наладчиков и других специалистов. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

День машиностроителя в 2026 году: главное

Какого числа День машиностроителя в 2026 году? В России праздник отмечается 27 сентября 2026 года, в последнее воскресенье месяца.

Кого поздравляют с Днём машиностроителя? Работников предприятий машиностроения: инженеров, конструкторов, технологов, рабочих, операторов и наладчиков станков, сварщиков, сборщиков, специалистов по контролю качества и многих других сотрудников отрасли.

День машиностроителя — выходной или нет? Сам по себе этот профессиональный праздник дополнительного федерального нерабочего дня не создаёт. В 2026 году он приходится на воскресенье, поэтому для большинства работающих по обычной пятидневке это и так выходной.

Почему дата праздника каждый год меняется? Потому что День машиностроителя привязан не к конкретному числу, а к последнему воскресенью сентября.