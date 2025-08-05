На заводе УАЗ начали работать автоматизированные роботы-доставщики

На «Ульяновском автомобильном заводе» (УАЗ_ начали работать автоматизированные роботы-доставщики. Их задача заключается в перевозке комплектующих со склада к рабочим постам, передаёт пресс-служба автомобильной группы «Соллерс».

«С этой недели с нами начали работать автоматизированные роботы-доставщики, которые отвозят комплектующие со склада к рабочим постам. Трудятся быстро, точно и безопасно вместе со всеми, по общему пятидневному графику и уже завоевали симпатии наших заводчан», — сказано в сообщении, размещенном в паблике «Соллерса» во «ВКонтакте».

Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин подчеркнул, что автоматизация такого рода процессов имеет большое значение для экономии ресурсов и времени на производстве. По его словам, до конца текущего года на предприятии будет работать десяток таких роботов.