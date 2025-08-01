«Не уходит в отпуск»: Сварку швов для АЭС в Ленобласти доверили роботу

На производственной площадке ЦКБ машиностроения в Сосновом Бору «Росатом» в Ленобласти запустил пилотный проект, в рамках которого для производства важнейшего оборудования для АЭС впервые привлечён робот. Он участвует в процессе создания насосной и дистанционно управляемой техники для работы с радиоактивными материалами. Поскольку такие агрегаты требуют абсолютной точности, конструкторы решили минимизировать ошибки, доверив сварочные работы высокотехнологичному «железу».

Росатом задействовал робота-сварщика в ЦКБМ. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Программу управления разработали в ЦКБМ, а манипулятор был закуплен в дружественной стране. Однако специалисты подчёркивают, что «железо» — лишь одна часть успеха автоматизации производства, проект в целом можно считать уникальным. Робот выполняет сварку пятитонных элементов насосного оборудования, размеры которых составляют два на три метра. В результате автоматизации вместо ста часов ручной работы оборудование собирается за 50 часов.

При этом качество сварочного шва соответствует самым высоким стандартам иностранных заказчиков. Это также позволяет снизить нагрузку на слесарный цех. Робот не ограничивается только рутинными операциями, его используют для лазерной сварки сложных, мелких и тонких элементов насосов. В дальнейшем этот опыт планируют тиражировать на другие предприятия, расширяя применение автоматизированных технологий в производстве оборудования для атомных станций.