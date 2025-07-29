«Важная разработка»: Западные эксперты оценили российский боевой робот и сделали вывод
MWM: Создание комплекса Штурм указывает на важный прогресс России
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Российский «Уралвагонзавод» добился успехов в разработке роботизированного комплекса «Штурм». Об этом сообщает западное издание Military Watch Magazine, анализируя последние данные о проекте.
«Изображения и видеозаписи роботизированного комплекса, находящегося на испытаниях, ранее не публиковались, и их обнародование потенциально указывает на то, что в разработке достигается важный прогресс», — отмечается в материале издания.
По данным журнала, модернизированный Т-72 превратился в беспилотную штурмовую машину, предназначенную для атак на укреплённые позиции противника при минимальном риске для военнослужащих. Комплекс сохранил основное вооружение базового танка, но получил дополнительные возможности для городских боёв, включая бульдозерный отвал для расчистки завалов.
В статье обратили внимание на параллели с китайской программой модернизации танков Тип 59, что может свидетельствовать о возможном обмене опытом между странами. Успех проекта может стимулировать развитие полностью автономных боевых платформ, включая возможное использование технологий танка Т-14 в качестве командного центра для управления беспилотными машинами, убеждены авторы.
Ранее сообщалось, что Россия разработала вооружение, которое самостоятельно обнаруживает огневые точки противника. Как проинформировали в Ростехе, эта система благодаря автоматической обработке информации позволяет бойцам в считанные секунды определять местоположение вражеских орудий – от миномётов до тяжёлых гаубиц – и оперативно передавать точные координаты для контрбатарейного огня.